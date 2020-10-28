1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Salgının başladığından bu yana bugün itibarıyla toplam 159 vatandaşımız bu sebeple hayatını kaybetti. Bir kere daha altını çiziyorum. 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7 idi
 28 Ekim 2020 13:10
+Aa- Yazdır
Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 159 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki koronavirüs salgınındaki son durumu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgınında artış yaşandığını, kentteki durumun da hassasiyetini koruduğunu söyledi.

Çankırı'daki en büyük problemin sosyalleşme olduğunun altını çizen Ayaz, "Her yaş grubundan hastamız var. Hastalığın uğramadığı herhangi bir kitle veya kesim yok ama dikkat çeken bir durum var. 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. 65 yaş üstünü bir türlü koruyamıyoruz. Günlük vaka sayımız ne kadar düşük olursa olsun, 65 yaş üstü hastamız muhakkak oluyor." dedi.

- "Büyüklerimizi bir süre görmemek, ömür boyu görmemekten iyidir"

Kentteki Kovid-19 vakalarında genellikle gençlerin büyükleri hasta ettiğini belirlediklerine dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Hastalarımızın bir kısmı ne çalışıyor ne ciddi bir sosyal hayatları var ne de toplu taşımayı kullanıyor. İletişimleri ya komşuları ya çocukları ya torunları. Büyüklerimizi bir süre görmemek, ömür boyu görmemekten iyidir. Özellikle 55-59 yaş arası bayan hasta sayımız çok yüksek. Aile içi bulaş, il genelindeki bulaşın neredeyse yarısı. Yüzde 48'ini oluşturmakta. Burada da en önemli sebep, aile içi iletişim, sosyalleşme ziyaretlerinin devam etmesi, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen misafirler."

Ayaz, yaklaşan kış mevsiminde il genelinde denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, kışın özellikle kapalı mekanlara dikkat edeceklerini, kafe, restoran gibi yerlere günlük uğrayacaklarını, denetimlere kış formatı verme gayretinde olduklarını anlattı.

Çankırı'da bir süre entübe hasta sayısında sıfırın görüldüğünü ancak şu anda 2 entübe hasta bulunduğunu dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Salgının başladığından bu yana bugün itibarıyla toplam 159 vatandaşımız bu sebeple hayatını kaybetti. Bir kere daha altını çiziyorum. 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7 idi. Özellikle gördüğümüz şey, Kurban Bayramı'ndan sonra birkaç defa söyledik, bir çığ oluştu. Kartopunu biraz yavaşlattığımızı söyleyebiliriz ama tekrar söylüyoruz, artış hala devam ediyor. 9 Eylül'de 1 milyon 86 bin 401 lira o güne kadar ceza uygulamıştık. Bugün itibarıyla uyguladığımız ceza miktarı 1 milyon 613 bin 37 lira. O günden bu güne yaklaşık 600 bin lira kadar şahıs ve işletmelere ceza uygulandı. Amacımız ceza yazmak değil."

Vali Ayaz, dünya için zor bir kış olacağına dikkati çekerek, "Avrupa'daki vaka sayılarında muazzam bir artış var. Normal hastalıklarda da var, hastanemizin yükü de artacaktır. Mevcut hastalıklar da ortadan kalkmadı. Diğer hastalarımız da var bakmamız gereken. Çok şükür, bugüne kadar hastanemizde yatak, yoğun bakım sıkıntısı yaşamadık. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi açıldı. İlave ventilatörlerimiz geldi ama inşallah kullanmayız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
28 Ekim 2020 00:01		 Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı
27 Ekim 2020 20:44
Hatay'da yangında alevler yerleşim yerlerine sıçradı
27 Ekim 2020 17:36		 Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu yarın açılıyor... 10 gün ücretsiz
27 Ekim 2020 15:51
Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı
27 Ekim 2020 14:58		 Karantinayı ihlal edip belediyeye depozite almaya geldi
27 Ekim 2020 14:26
Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi
27 Ekim 2020 13:28		 İki ildeki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu
26 Ekim 2020 21:36
Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
26 Ekim 2020 20:40		 Saraylardan sokaklara 'kara' talihli kediler
26 Ekim 2020 20:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronadan hayatını kaybetti13:19 - Çin aşısı, Türkiye'de 300'den fazla gönüllüye yapıldı13:14 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı13:10 - Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu13:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı13:00 - Adalet Bakanı Gül'den 'Charlie Hebdo'ya soruşturma' yorumu
12:53 - Prof.Dr.İlhan'dan 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor12:52 - Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlie Hebdo dergisine kınama12:50 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem12:47 - Borsa günü düşüşle tamamladı12:45 - Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
12:41 - Disiplin cezasına itiraz hakkı verilmeksizin meslekten çıkarılan hakimi Danıştay haklı buldu12:39 - İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi12:36 - Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?12:32 - Türkiye'nin yerli otomobil macerasında ilk göz ağrısı: Devrim12:31 - 'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'
12:24 - Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Dolar ve gram altın yükselmeye devam ediyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kağıt kebabı 1
Japoncada nasıl okunur 2
kedilerin yavruyken sevilmesi 5
ekim ayı sözlük puan sıralaması 4
paparazzi 1
29 ekim kutlamalarının yasaklanması 5
hamdi bey 1
kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içme yasağının gelmesi 6
sözlükte birinci olana hediye vermek 5
sözlüğe canlılık gelmesi 6
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam