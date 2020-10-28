1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli'den gelen iki aile daha katıldı
 28 Ekim 2020 13:14
+Aa- Yazdır
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli'den gelen iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 422. gününde sürüyor.

Tunceli'den kızı Sinem için oturma eylemine katılan anne Hediye Ekinci, Edirne'de üniversite öğrencisi kızının 10 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

"Kızım geri gelsin istiyorum. Yeter, kaç yıldır ne çekiyorum. Kızım gelsin bağrıma basayım." diyen Ekinci, şöyle konuştu:

"Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Ne yoksulluklarla ne zor şartlarda üniversiteye gönderdim. Hayatı kurtulsun köyde, bizim gibi sürünmesin istedim. Sebep olana kalmasın. Allah onların bağrını da yaksın, ciğerlerine ateş düşürsün."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kardeşi Ferdi için oturma eylemine katılan ağabey Uğur Fidan da kardeşinin 10 yıl önce 13 yaşında iken çobanlık yaparken teröristlerce kaçırıldığını belirtti.

"Kardeşim 10 yıl önce çobanlık yaparken örgüt tarafından kaçırıldı. Sonra haber yollamışlar, 'Biz kaçırdık aramasınlar.' diye. 10 yıldır da haber alamadık. Annem onun özlemiyle yanıp tutuşuyor. Geri dönmesini istiyoruz." diyen Fidan, kardeşi için oturma eylemini sürdüreceğini kaydetti.

Tunceli'den gelerek oturma eylemine devam eden annelerden Güllü Turan da kızı Alev'in 2015 yılında lise ikinci sınıf öğrencisi iken kandırılarak dağa kaçırıldığını aktardı.

Kızının kent merkezinde okul okuduğunu, hafta sonu eve gelmemesi üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirten Turan, kızlarını aramaya başladıklarını anlattı.

Eşinin HDP il binasına gittiğini ve HDP'lilerle tartıştığını belirten Turan, bunun üzerine kızının terör örgütü tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Turan, "O zamandan beri haber alamadım. Alev'im sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan, dön gel yavrum. Senin için ne gecem gecedir ne gündüzüm gündüzdür. Hep seni hayal ediyorum. Dedim, Alev'im okul okuyacak hem kendini kurtaracak hem beni kurtaracak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
28 Ekim 2020 11:58		 PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı
28 Ekim 2020 11:21
İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı
28 Ekim 2020 11:05		 Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı
28 Ekim 2020 11:04
PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonunda patlayıcılar ve silahlar ele geçirildi
28 Ekim 2020 10:39		 Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı
28 Ekim 2020 09:58
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikte 13'ü muvazzaf asker 31 gözaltı
28 Ekim 2020 09:05		 PKK'lı teröristlerin 'paramotor' oyunu
28 Ekim 2020 08:03
'Kobani'de kurye dalgası
28 Ekim 2020 06:10		 İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
28 Ekim 2020 02:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronadan hayatını kaybetti13:19 - Çin aşısı, Türkiye'de 300'den fazla gönüllüye yapıldı13:14 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı13:10 - Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu13:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı13:00 - Adalet Bakanı Gül'den 'Charlie Hebdo'ya soruşturma' yorumu
12:53 - Prof.Dr.İlhan'dan 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor12:52 - Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu12:51 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Charlie Hebdo dergisine kınama12:50 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem12:47 - Borsa günü düşüşle tamamladı12:45 - Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
12:41 - Disiplin cezasına itiraz hakkı verilmeksizin meslekten çıkarılan hakimi Danıştay haklı buldu12:39 - İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi12:36 - Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?12:32 - Türkiye'nin yerli otomobil macerasında ilk göz ağrısı: Devrim12:31 - 'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'
12:24 - Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Kamu personeli için özel program geliyor
Dolar ve gram altın yükselmeye devam ediyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım 1
sırça köşkte oturan,komşusuna taş atmamalı 1
memurlar net sözlük itiraf köşesi 1
Japoncada nasıl okunur 2
mohikan uygulaması 1
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
Sakın Fransız markalı ürünleri satın almayın çağrısı 10
03 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri 2
diş pastası 1
eski sevgiliyi sosyal medyadan takip etmek 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam