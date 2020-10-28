Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü koronadan hayatını kaybetti
Denizli'de salgının ilk dönemlerinde sağlık çalışanları için yüzlerce siperlik üreterek dağıtan okul müdürü korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|28 Ekim 2020 13:24
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Denizli'de salgının ilk dönemlerinde sağlık çalışanları için yüzlerce siperlik üreterek dağıtan okul müdürü korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çameli Kirazyayla Ortaokul Müdürü Mustafa Ergenay, geçtiğimiz günlerde korona virüs belirtileri üzerine test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan 33 yaşındaki okul müdürü bir süre sonra Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Son zamanlarda durumu ağırlaşan Ergenay, tedavi gördüğü hastanede korona virüs ile olan mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Salgının ilk dönemlerinde yüzlerce siperlik üreterek sağlık çalışanlarına dağıtan Ergenay'ın evli olduğu ve çiftin bebek beklediği öğrenildi.
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