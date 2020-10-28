Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Charlie Hebdo' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya başlatılan soruşturmaya ilişkin "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayını dolayısıyla Charlie Hebdo'ya başlatılan soruşturma ile ilgili soruya, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun diplomatik ve hukuki sürecini takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Çavuşoğlu, "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İdlib saldırılarına ilişkin başka bir soruya ise kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib, Dağlık Karabağ ve diğer konuları telefonda görüştüklerini söyledi.