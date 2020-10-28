Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
|28 Ekim 2020 13:52
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelileri Ö.B. (36), E.Ö. (35) ve H.Ö. (35) ve R.B.'yi (34) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B, E.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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