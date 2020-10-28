1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
 28 Ekim 2020 13:52
+Aa- Yazdır
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelileri Ö.B. (36), E.Ö. (35) ve H.Ö. (35) ve R.B.'yi (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B, E.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisinin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
28 Ekim 2020 14:03		 Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
28 Ekim 2020 13:46
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
28 Ekim 2020 13:14		 Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
28 Ekim 2020 11:58
PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı
28 Ekim 2020 11:21		 İçişleri Bakanlığı 'Yıldırım-14 Zori' Operasyonu başlattı
28 Ekim 2020 11:05
Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı
28 Ekim 2020 11:04		 PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonunda patlayıcılar ve silahlar ele geçirildi
28 Ekim 2020 10:39
Vezneciler'deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı
28 Ekim 2020 09:58		 Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikte 13'ü muvazzaf asker 31 gözaltı
28 Ekim 2020 09:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü sayısı 19 oldu14:49 - Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosunda seferler başladı14:46 - MB: Toparlanma Eylül ve Ekim aylarında devam etti14:46 - 10 kargo şirketinden ortak ilan: Takipçisiyiz!14:41 - Bakanı Gül: Charlie Hebdo için gerekli girişimler başlatıldı14:38 - Oğlunu öldürmekle suçlanan eski futbolcu, savunma yapmadı
14:31 - Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' koronadan yaşamını yitirdi14:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'askıda ekmek' açıklaması14:26 - KDK'ya 2020'de, yedi yılın toplamı kadar başvuru yapıldı14:21 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:19 - Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi14:13 - Belediye çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nı kliple kutladı
14:08 - Vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında... HES risk haritası 'kızardı'14:03 - FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisinin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi14:00 - KPSS sonucu memur kadrosuna yerleştirilen kişi sonraki dönemde yeni KPSS puanıyla KİT'lere atanabilir mi?13:52 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:46 - Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
13:41 - Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Charlie Hebdo' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Dolar ve gram altın yükselmeye devam ediyor
Kamu personeli için özel program geliyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ne yapacan mecbur 2
foks 2
bu nedir yaa dedirten 1
Diyarbakır 4
naim süleymanoğlu 4
çil yavrusu gibi dağılmak 1
Aktarmalı otobüs yolculuğu 1
yarım dolar'ın 4 tl olması 7
zeytinyağı 2
DYK 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam