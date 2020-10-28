Belediye çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nı kliple kutladı

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ? Rebiüevvel ayı içinde olan ve 12. geceye denk gelen Mevlid Kandili bu sene bugün yani 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu anlamlı ve özel gecede nasıl ibadet edilmeli, nasıl dua etmeli işte merak edilenler...