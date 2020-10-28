Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sporitf direktörlük görevine getirildi
|28 Ekim 2020 14:19
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe Başkan Ali Koç tarafından sportif direktörlük olarak açıklandı. Geçen sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.
Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamının yeni görevi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıklandı.
Kaynak: Fotomaç
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