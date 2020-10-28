1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sporitf direktörlük görevine getirildi
 28 Ekim 2020 14:19
+Aa- Yazdır
Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç tarafından sportif direktörlük olarak açıklandı. Geçen sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamının yeni görevi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıklandı.

Kaynak: Fotomaç
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
23 futbolcuda virüs çıktı... Maçlar ertelendi
28 Ekim 2020 07:57		 16 futbolcusu koronavirüs olan Düzcespor'un maçı ertelendi
27 Ekim 2020 12:24
Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü
26 Ekim 2020 22:37		 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor
26 Ekim 2020 17:42
Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi, 4 gol var
25 Ekim 2020 20:55		 Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı
24 Ekim 2020 23:32
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 128. randevu
24 Ekim 2020 17:56		 Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
23 Ekim 2020 16:59
Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 16:13		 Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
22 Ekim 2020 23:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü sayısı 19 oldu14:49 - Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosunda seferler başladı14:46 - MB: Toparlanma Eylül ve Ekim aylarında devam etti14:46 - 10 kargo şirketinden ortak ilan: Takipçisiyiz!14:41 - Bakanı Gül: Charlie Hebdo için gerekli girişimler başlatıldı14:38 - Oğlunu öldürmekle suçlanan eski futbolcu, savunma yapmadı
14:31 - Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' koronadan yaşamını yitirdi14:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'askıda ekmek' açıklaması14:26 - KDK'ya 2020'de, yedi yılın toplamı kadar başvuru yapıldı14:21 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:19 - Resmen açıklandı! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi14:13 - Belediye çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nı kliple kutladı
14:08 - Vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında... HES risk haritası 'kızardı'14:03 - FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisinin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi14:00 - KPSS sonucu memur kadrosuna yerleştirilen kişi sonraki dönemde yeni KPSS puanıyla KİT'lere atanabilir mi?13:52 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:46 - Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
13:41 - Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Charlie Hebdo' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Dolar ve gram altın yükselmeye devam ediyor
Kamu personeli için özel program geliyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Çoğunluk salgın bitmeden okulların açılmasına karşı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingilizceden komik çeviri hataları 1
Hakuna matata 2
borda 1
01.11.2020 beşiktaş vs y.malatyaspor maçı 1
türk bayrağının yere serilmesi 3
26.10.2020 iskenderun'da patlama 2
sürat kargo 2
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
sözlüğe canlılık gelmesi 3
26.10.2020 ab ülkelerinin fransa'ya destek vermesi 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam