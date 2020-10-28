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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'askıda ekmek' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey?
 28 Ekim 2020 14:28
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz şu anda kendi büyükelçimize... Şu anda orayla ilgili hukuki bir süreç var. Buradaki ayağı var, oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil." diye konuştu.

"Sınır ötesi harekata ilişkin 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadesini kullanıyorsunuz ama bugün sanki yeni bir sınır ötesi harekata ilişkin ipuçları verdiniz. Böyle bir durum söz konusu mu?" sorusuna Erdoğan, "Gerçekten öyle bir sınır ötesi operasyonu anladın mı? Biz zaten sınır ötesindeyiz. Pençe'de, Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." karşılığını verdi.

MHP'nin, "askıda ekmek" kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan, "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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