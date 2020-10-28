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Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' koronadan yaşamını yitirdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Bursa'nın İnegöl ilçesinde 74 yaşında hayatını kaybetti
 28 Ekim 2020 14:31
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Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' koronadan yaşamını yitirdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet" lakabıyla tanınan başcazgır Mehmet Tura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Bursa'nın İnegöl ilçesinde 74 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Tura, 22 Ekim'de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada durumu kötüye giden Tura, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Mehmet Tura, yaşamını yitirdi.

Tura'nın cenazesi, Bursa'nın İznik ilçesinde bugün toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı
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