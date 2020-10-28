Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik eş zamanlı yapılan denetimlerde 1108 motosiklet ve motorlu bisikletin trafikten men edildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 9 aylık döneminde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaya karışan araçlar içerisinde motosikletlerin oranının yüzde 11, motorlu bisikletlerin oranının ise yüzde 34 olduğu görüldü.

Bu kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin 114'ünün motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 24-25-26 Ekim tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı. 3 günde 36 bin 638 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Uygulama kapsamında, 3 bin 463 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 1397 sürücünün sürücü belgesiz motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 91 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı, 636 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 1108 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 39 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 9 bin 928 cezai işlem uygulandı.