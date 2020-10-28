Belediye Başkanı: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın, her şey kontrol altında

İnegöl'de ikinci kez nüfus tabelaları tartışması başladı. 4 ay önce, Bursa'dan İnegöl'e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir'den İnegöl'e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı. Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu. Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi.

Ancak geçen pazartesi günü ise tabelalardaki nüfus sayılarının silindiği görüldü. Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Müge Anlı'yı aramayın. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.