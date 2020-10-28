Bilim Kurulu ilk defa Ankara dışında toplanıyor
|28 Ekim 2020 15:27
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.
Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.
Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU, vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
28 Ekim 2020 15:33
|1108 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi
28 Ekim 2020 15:04
|'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'
28 Ekim 2020 12:31
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı
28 Ekim 2020 12:08
|Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi
28 Ekim 2020 11:28
|Prof. Ceyhan'dan İstanbul uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli
28 Ekim 2020 11:14
|Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası
28 Ekim 2020 11:10
|Manisa'da, Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma
28 Ekim 2020 08:11
|Sosyal medya temsilcisine cezai müeyyide olmayacak
28 Ekim 2020 07:40
|Kamu personeli için özel program geliyor
28 Ekim 2020 07:35