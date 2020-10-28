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Bilim Kurulu ilk defa Ankara dışında toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ilk defa Ankara dışında İstanbul'da toplanacağını açıkladı
 28 Ekim 2020 15:27
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Bilim Kurulu ilk defa Ankara dışında toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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