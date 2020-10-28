Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
|28 Ekim 2020 15:49
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
Qubadlının Qiyaslı, dilc, Qılıcan kndlrini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azrbaycan Ordusuna! Qarabağ Azrbaycandır!İlham liyev (@azpresident) October 28, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti
28 Ekim 2020 09:13
|Korona virüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
28 Ekim 2020 08:19
|Fransa'ya öfke yayılıyor
28 Ekim 2020 07:55
|Normalleşme faturası 20 trilyon dolar
28 Ekim 2020 06:40
|Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
27 Ekim 2020 22:34
|Koronavirüs ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha teyit edildi
27 Ekim 2020 17:55
|Ermenilerin atadığı Dağlık Karabağ sorumlusu vuruldu
27 Ekim 2020 17:32
|Aşıda amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek
27 Ekim 2020 13:06
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 790 bini geçti
27 Ekim 2020 10:21
|Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
26 Ekim 2020 23:36