Savcı Sayan: İlçemizde büyük bir altın rezervi bulundu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin ilçesinde büyük bir altın rezervi bulunduğunu açıkladı
|28 Ekim 2020 16:11
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin ilçesinde büyük bir altın rezervi bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan "TMSF bünyesinde bulunan şirketin sondaj çalışmaları sonucunda Diyadin ilçemizde büyük altın rezervleri bulunmuştur. Tedarikçileri ile en az 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak çalışmalar ilimize hayırlı olsun.. Büyük Ağrı dağı projesi ile bütünleştiğinde heyecanımız kat kat artacaktır" dedi.
TMSF bünyesinde bulunan şirketin sondaj çalışmaları sonucunda Diyadin ilçemizde büyük altın rezervleri bulunmuştur.Tedarikçileri ile en az 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak çalışmalar ilimize hayırlı olsun..Büyük Ağrı dağı projesi ile bütünleştiğinde heyacanımız kat kat artacaktırSavcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) October 28, 2020
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