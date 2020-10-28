Denizin ortasında utandıran manzara
Ege denizinde oluşan çöp adasının fotoğrafları bu kadarına da pes dedirtti. Bodrum ile Güllük arasından oluşan çöp adası utandırdı
|28 Ekim 2020 16:13
|+Aa- Yazdır
Ege denizinde oluşan çöp adasının fotoğrafları bu kadarına da pes dedirtti. Bodrum ile Güllük arasından oluşan çöp adası utandırdı.
Bodrum ve Güllük arasından oluşan çöp birikintisi amatör bir balıkçı tarafından fotoğraflandı. Çöpten oluşan adanın fotoğraflarını görenler bu kadarına da pes dedi. Utanç manzarasının Bodrum ile Güllük arasından bir koyda çekildiği öğrenildi. Bölgedeki balık çiftliğinden atıldığı veya bırakıldığı iddia edilen çöplerin oluşturduğu görüntüyü gören vatandaşlar, çöplerin toplanması için yetkilileri göreve çağırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın
28 Ekim 2020 16:31
|Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosunda seferler başladı
28 Ekim 2020 14:49
|Belediye çalışanları, Cumhuriyet Bayramı'nı kliple kutladı
28 Ekim 2020 14:13
|Vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında... HES risk haritası 'kızardı'
28 Ekim 2020 14:08
|Vali açıkladı: Haziranda 7 olan koronadan ölüm sayısı 159 oldu
28 Ekim 2020 13:10
|Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
28 Ekim 2020 00:01
|Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı
27 Ekim 2020 20:44
|Hatay'da yangında alevler yerleşim yerlerine sıçradı
27 Ekim 2020 17:36
|Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu yarın açılıyor... 10 gün ücretsiz
27 Ekim 2020 15:51
|Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı
27 Ekim 2020 14:58