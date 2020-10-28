Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
|28 Ekim 2020 16:53
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Uzman Çavuş 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kars Digor'da görev yapan Tokat Zile nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı otomobil, Kahraman Yıldırım(67) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar'da ağır yaralandı.
Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı asker, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ve durumu ciddiyetini koruyan Uzman Çavuş Semih Uyar, 1 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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