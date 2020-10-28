1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Uzman Çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
 28 Ekim 2020 16:53
+Aa- Yazdır
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Uzman Çavuş 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kars Digor'da görev yapan Tokat Zile nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı otomobil, Kahraman Yıldırım(67) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar'da ağır yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı asker, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ve durumu ciddiyetini koruyan Uzman Çavuş Semih Uyar, 1 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BTK'dan terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelinin kaldırılmasına itiraz
28 Ekim 2020 17:42		 Boşanmak istemediği için kocası ve akrabaları tarafından dövüldü
28 Ekim 2020 16:25
Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürüp intihar etti
28 Ekim 2020 16:02		 10 kargo şirketinden ortak ilan: Takipçisiyiz!
28 Ekim 2020 14:46
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski futbolcu, savunma yapmadı
28 Ekim 2020 14:38		 Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 12:45
İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi
28 Ekim 2020 12:39		 Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
28 Ekim 2020 12:24
Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
28 Ekim 2020 11:58		 İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi
28 Ekim 2020 11:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:01 - Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor17:49 - Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu17:42 - BTK'dan terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelinin kaldırılmasına itiraz17:39 - Koronavirüs böyle öldürüyor... Umut 'Aspirin'de17:35 - Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı17:22 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem: 23 evde hasar oluştu
17:21 - İlk kez İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı başladı17:12 - Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi17:08 - Dolar bugün de yükselişini sürdürdü16:56 - Hortumda havalanıp yere düşen otomobilin içinde beli kırıldı16:53 - Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti16:45 - İstanbul'da tatil trafiği başladı
16:40 - Gençler, neden memurluk istiyor?16:35 - 92 yaşındaki kadın 14 günde koronavirüsü yendi16:31 - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın16:25 - Boşanmak istemediği için kocası ve akrabaları tarafından dövüldü16:18 - Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
16:18 - Bakan Selçuk'tan çocuklara çağrı: Bayram başlasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
Kamu personeli için özel program geliyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Okul müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eprimek 2
Rüzgar bizi süpürecek 1
Bilinmez neleri hetirir zaman,bilinmez neleri bitirir zaman. 2
şiveydiz 1
Bihter 1
baobab 1
Nefesi kesilmek 6
türk bayrağının yere serilmesi 3
hutupis etmek 1
26.10.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam