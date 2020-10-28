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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür
 28 Ekim 2020 17:12
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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine tekrar düzenlediği saldırıya ilişkin uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın dünkü hunharca saldırısının ardından tekrar Azerbaycan'ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere "alçakça ve kalleşçe" düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70'den fazla yaralının olduğu aktarıldı.

Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan'a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanının çoktan geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve metanet diliyoruz. Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel'in ediyoruz. Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır."
Anadolu Ajansı
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