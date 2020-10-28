1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu
 28 Ekim 2020 17:49
+Aa- Yazdır
Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlk kez İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı başladı
28 Ekim 2020 17:21		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
28 Ekim 2020 15:33
1108 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi
28 Ekim 2020 15:04		 'Ataşehir Modern Konut Projesi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'
28 Ekim 2020 12:31
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı
28 Ekim 2020 12:08		 Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi
28 Ekim 2020 11:28
Prof. Ceyhan'dan İstanbul uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli
28 Ekim 2020 11:14		 Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası
28 Ekim 2020 11:10
Manisa'da, Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma
28 Ekim 2020 08:11		 Sosyal medya temsilcisine cezai müeyyide olmayacak
28 Ekim 2020 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:01 - Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor17:49 - Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu17:42 - BTK'dan terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelinin kaldırılmasına itiraz17:39 - Koronavirüs böyle öldürüyor... Umut 'Aspirin'de17:35 - Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı17:22 - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem: 23 evde hasar oluştu
17:21 - İlk kez İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı başladı17:12 - Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi17:08 - Dolar bugün de yükselişini sürdürdü16:56 - Hortumda havalanıp yere düşen otomobilin içinde beli kırıldı16:53 - Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti16:45 - İstanbul'da tatil trafiği başladı
16:40 - Gençler, neden memurluk istiyor?16:35 - 92 yaşındaki kadın 14 günde koronavirüsü yendi16:31 - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın16:25 - Boşanmak istemediği için kocası ve akrabaları tarafından dövüldü16:18 - Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
16:18 - Bakan Selçuk'tan çocuklara çağrı: Bayram başlasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
Kamu personeli için özel program geliyor
Merkez Bankası 2020 yılı sonu için enflasyon tahminini yükseltti
Burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
'Battık, bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor'
Okul müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedilerin yavruyken sevilmesi 5
28.10.2020 başakşehir vs paris sg maçı 1
sürat kargo 2
peruk 2
hutupis etmek 1
ilan servisi 1
Ne yapsam da su faturasını azaltsam 5
şiveydiz 1
kim olduğumu bilsen ayaklarımı yalarsın 4
gecekuşu 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam