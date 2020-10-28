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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama programı belli oldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarınki kutlamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek. Kutlamalar, resmi geçit törenlerinin ardından İletişim Başkanlığınca koordine edilen bir dizi özel konser ve programla sürecek
 28 Ekim 2020 18:12
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulüyle devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, İletişim Başkanlığınca koordine edilen bir dizi özel konser ve program da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek. Kutlamalar, resmi geçit törenlerinin ardından İletişim Başkanlığınca koordine edilen bir dizi özel konser ve programla sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. yılına özel hazırlanan Milli Mücadele Sergisi'nin açılışını yapması da öngörülüyor.

- Büyük Cumhuriyet Konseri 19.23'te başlayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Büyük Cumhuriyet Konseri" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında gerçekleştirilecek konser, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak.

-97 dalgıçla su altı ışık gösterisi

İletişim Başkanlığı, ayrıca Akdeniz'in Türkiye için önemine bir kez daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel olarak Akdeniz'de 9 noktada, 7 şehirde, 97 dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza atacak.

Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları gerçekleştirilecek.

- Kutlamalar sosyal medyadan canlı yayınlanacak

29 Ekim'deki Büyük Cumhuriyet Konseri ve su altı gösterileri, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak. Konser ve gösteri eş zamanlı olarak Galata Kulesi'ne de yansıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamada, kutlamalara ilişkin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yarın 19.23'te İstiklal Marşımızla başlayacak ve canlı yayınlanacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile coşkuyla kutlayacağız. Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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