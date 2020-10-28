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Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
 28 Ekim 2020 18:40
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Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aytaç idaresindeki 44 LA 697 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Kelmahmut köyü kavşağında cenaze törenine giden İbrahim Aydın'ın kullandığı 23 EV 278 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Aydın'ın kullandığı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Aydın ile yanındaki bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen Aydın'ın bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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