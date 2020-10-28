Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
|28 Ekim 2020 18:40
|+Aa- Yazdır
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Aytaç idaresindeki 44 LA 697 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Kelmahmut köyü kavşağında cenaze törenine giden İbrahim Aydın'ın kullandığı 23 EV 278 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile Aydın'ın kullandığı araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Aydın ile yanındaki bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan İbrahim Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazada ölen Aydın'ın bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobilini satan 30 kişiyi dolandırma yöntemleri pes dedirtti
28 Ekim 2020 18:32
|10 kargo şirketinden ortak ilan: Takipçisiyiz!
28 Ekim 2020 18:08
|BTK'dan terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engelinin kaldırılmasına itiraz
28 Ekim 2020 17:42
|Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 16:53
|Boşanmak istemediği için kocası ve akrabaları tarafından dövüldü
28 Ekim 2020 16:25
|Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürüp intihar etti
28 Ekim 2020 16:02
|Oğlunu öldürmekle suçlanan eski futbolcu, savunma yapmadı
28 Ekim 2020 14:38
|Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
28 Ekim 2020 12:45
|İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi
28 Ekim 2020 12:39
|Başsavcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı
28 Ekim 2020 12:24