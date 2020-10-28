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Kent yaşamından vazgeçip ekonomik refahı besicilikte buldu

Adana'da kent yaşamından vazgeçerek köye yerleşen kadın çiftçi, devletten aldığı keçileri besleyerek ekonomik olarak daha rahat bir hayata kavuştu.
 28 Ekim 2020 19:18
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Kent yaşamından vazgeçip ekonomik refahı besicilikte buldu

Adana'da il merkezinde 17 yaşındayken inşaat işçisi Ömer Avcı ile evlenen Yasemin Avcı, zaman zaman geçim sıkıntısı yaşasa da şehirde yaşamaya devam etti.

Şehirde ekonomik zorluklarla uzun süre boğuşan 25 yaşındaki Yasemin Avcı, 2 yıl önce köye yerleşme kararı alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Devletin verdiği 37 kıl keçisiyle kocasının memleketi Ömerli köyüne yerleşen Avcı başlangıçta yeni yaşamına alışmakta zorluklar çekse de mücadeleden vazgeçmedi.

Süt sağma, peynir yapımı, oğlak bakımı, iğne yapma gibi besicilik konularını kocasından öğrenen Avcı, yaptığı işle 2 yılda ailesinin geçimini sağladığı gibi hayvan sayısını da 2 katına çıkardı.

"Kendimizi ekonomik olarak daha güçlü hissettik"

Köy yaşamına alışan kadın besici sabahın erken saatlerinden akşama kadar keçilerin tüm bakımlarıyla ilgilenirken, kocası ise hayvanların otlatılması ve dışarıda yapılacak işlerle uğraşıyor.

Avcı, AA muhabirine, yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle projeden haberdar olduklarında köye taşınmaya karar verdiklerini belirtti.

Hayvan bakımı konusunda eşinden çok yardım aldığını ifade eden Avcı, "Erken saatlerde kalkıyorum, eşimin yemeğini hazırlıyorum. Keçilerin yanına gidip sağımını yapıyorum oğlaklarına bakıyorum. Eşim çok yardımcı oldu. Süt sağarken onu dikkatli şekilde izledim keçiler de uslu olunca öğrenmesi kolay oldu. " dedi.

Şehirdeki geçim sıkıntısına nazaran köye yerleştikten sonra ekonomik olarak daha iyi durumda olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Oğlaklar birkaç aylık olduktan sonra erkekleri sattık. Bu şekilde ekonomik faydası oldu. Evde peynirini yapıp satmaya başladık. Beğendiğimiz dişi oğlakları anaç olarak elimizde bıraktık. Keçilerin yavrularını, sonrasında sütünü almaya başladıktan sonra kendimizi ekonomik olarak daha güçlü hissettik. Şehirdekinden daha rahat olduğumuzu görüyorum."

"Kendimi ayakta tutmaya çalıştım"

Avcı, şehirde doğup büyüyüp hiç köy hayatı yaşamaması nedeniyle başlangıçta zorluklar çektiğini ancak bunları aşmayı başardığını aktardı.

Avcı, şunları söyledi:

"Bir erkek evladım olduğu için onun geleceği için elimden ne geliyorsa yapmaya karar verdim. Bu şekilde ayakta durmaya çalıştım. İlk geldiğim zamanlarda ister istemez biraz zorlandım ama her zaman yerden kalkmaya, kendimi ayakta tutmaya çalıştım. Elimden geleni en sonuna kadar yapmaya çalıştım, mücadele ettim."

Yeni hayatının daha huzurlu olduğunu dile getiren Avcı, "Köyde istediğiniz zaman istediğiniz her şeyi bulabilme imkanınız pek yok. Sadece bu sıkıntımız var ama başka türlü de bakarsak şehre gittiğim zaman insan ister istemez buraya alıştığım için o kalabalıktan, o sesten etkileniyorum. Burası daha huzurlu geliyor. Şehri pek aradığım söylenemez bu konuda. " diye konuştu.

"Kırsalda genç nüfusa ihtiyacımız var"

Karaisalı Tarım ve Orman Müdürü Şevki Altunbaş da müdürlük olarak her zaman sahada çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

Köyden kente göçün kırsaldaki nüfusu olumsuz etkilediğini bunun da ekonomiye etkisi olduğunu ifade eden Altunbaş, bu göçün önüne geçmek veya tersine göç sağlanması için "Genç çiftçi" gibi çeşitli projeler olduğunu kaydetti.

Proje için başvuru sahibinin köye yerleşmeyi vadedip bunu gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Altunbaş, "Yasemin Avcı da şehirde yaşıyordu. Şehirde yaşamanın belli zorlukları var. Bizim de kırsalda genç nüfusa ihtiyacımız var. Bu proje tam da bize istediğimizi verdi. Hem Yasemin hanım şehirden göç etmiş oldu, biz de kırsalda genç çiftçi sayısını genç nüfus sayısını artırmış olduk." dedi.
Anadolu Ajansı
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