Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
|28 Ekim 2020 19:30
|+Aa- Yazdır
Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya'da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.
Çalışmada, bu oranın Avrupa'da yüzde 19, Kuzey Amerika'da ise yüzde 17 olduğu bilgisine yer verildi.
- Havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmak
Araştırmacılar, Kovid-19'dan ölümler ve hava kirliliği arasında direkt bir "sebep-sonuç" ilişkisi olmadığına fakat daha az kirli havaya maruz kalınması durumunda ölümlerin bir kısmının engellenebileceğine işaret etti.
Mainz Üniversitesi Tıp Merkezinden Thomas Munzel, hava kirliliğine uzun süre maruz kalma ve Kovid-19'un yarattığı enfeksiyon bir araya geldiğinde özellikle kalp ve damarlar açısından olumsuz etkilere neden olduğunu vurguladı.
Araştırmada, havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmanın, virüsün neden olduğu ölümcül sonuçlara yol açan semptomları ağırlaştırdığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilde vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
28 Ekim 2020 19:22
|CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
27 Ekim 2020 22:17
|Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51
|Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
|İki milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16
|Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor
27 Ekim 2020 19:03
|Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor
26 Ekim 2020 19:17
|Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
25 Ekim 2020 19:01
|4 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
25 Ekim 2020 18:20
|Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var
25 Ekim 2020 18:13