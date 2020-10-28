Laleli Camii'nde eleştirilere neden olan ampuller değiştiriliyor
|28 Ekim 2020 20:29
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Laleli Camii'nin avizesine takılan tasarruflu ampuller, yapının estetiğine uymaması nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı da, sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camii'nin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ampullerin değiştirilmesi için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, camide incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son durum ile ilgili bilgi verdi.
"CAMİLERDE HOMOJEN AYDINLATMA SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"
Burhan Ersoy, "17 Ekim tarihinde sosyal medyaya bu konu paylaşıldı. Ben de o gün İstanbul'daydım. İstanbul'da geldim yerinde baktım. Fakat medyadaki tartışma farklı boyutlarda gelişti. Ben tabii Vakıflar Genel Müdürü olarak sorumluluğum gereği geldim buraya. Genel müdürlük olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle geldik, yerinde gördük. Yerindelik ilkesine sadık kalarak geldim. Camide aydınlatmayla ilgili bir ölçüm yaptırdık geçen hafta. 3 türlü ölçüm yapıldı. Avizenin altında, yanından 4 metre mesafelik alanda, bir de ayrıca diğer 3 tane kasnak avizeleri de yaktırmak suretiyle genel bir aydınlatma ölçümü yaptık. Yaparken de, acaba fazla bir aydınlatma mı var dedik. Biliyorsunuz, camilerde homojen aydınlatma sistemi çok önemlidir. Yani rahatsız etmeyecek, çünkü binanın estetiği aydınlatma ile kapatılmamalı. Zaten bina estetik bir bina" dedi.Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik
"AMPUL ÜRETİCİLERİNDEN ÇOK FAZLA MESAJ ALDIM"
Laleli Camii'nin İstanbul'un göbeğinde, turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri olması yönüyle de önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:
"Geldim, baktım. Arkadaşlar çalışmalarını yaptılar. En kısa zamanda aydınlatma ile ilgili problem çözülecek. Ampul üreticisi olan arkadaşlardan çok mesaj aldım. Bize bir görev düşüyorsa emrinizdeyiz dediler. Bu da bizim Türk insanının ibadethanelere ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu gösteriyor. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Türkiye'de 5 bin 400 tane tarihi eseri restore ettik. 18 bin 900 tane tescilli binamız var. Bunların her birinin restorasyonu ile uğraşıyoruz. Çok meşakkatli bir iş, genel müdürlük olarak da bu hizmetlerden ben memnunum. Ama tabii sosyal medyada bu tür şeyler gündeme getirilip Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili hakaretamiz tabirler kullanılması beni üzüyor" diye konuştu.
"AMPULLER DEĞİŞTİRİLDİ"
Çalışmalardaki son durum ile ilgili ise Ersoy,
"Ampuller değiştirildi. Bir kısmı da değiştirilecek fakat ampullerin fanuslarının üst kısmında kapakları var. Elimizde yok, onları imal ettirmeye çalışıyoruz. Onlar yapıldığında, fanusun üstünde daha emniyetli bir sistem oluşacak ve ampuller oynamayacak, sağa sola kaymayacak, net bir görüntü alacağız. Böylece homojen aydınlatma sistemine kavuşmuş olacak camii" diye konuştu.
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