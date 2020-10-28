12 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
|28 Ekim 2020 20:42
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