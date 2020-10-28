Şeker pancarı baz alım kesin fiyatı açıklandı
|28 Ekim 2020 20:59
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Türkşeker ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında bu yıl üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendi.
Türkşeker'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020 yılında Şirketimiz ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu fiyat aynı zamanda 2021 yılı ürünü şeker pancarı baz alım avans fiyatı olarak uygulanacaktır."
Açıklamada, üreticilere bol kazançlı ve bereketli mahsul yılı geçirmeleri temenni edilirken, açıklanan baz alım kesin fiyatın hayırlı ve uğurlu olması dilendi.
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