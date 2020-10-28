Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 5 zanlı yakalandı
|28 Ekim 2020 21:03
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Iskenderun ilce merkezine gelen 2 bolucu teror orgutu mensubunun guvenlik guclerince durdurulması sonucunda cıkan catısmada, bir teror orgutu uyesi uzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu oldu, digeri ise olay yerinden kacarak saklandıgı yerde cıkan catısma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Bassavcılıgımızca yurutulen sorusturma kapsamında, bugun Istanbul, Sanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla baglantılı oldugu degerlendirilen 5 kisi gozaltına alındı."
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