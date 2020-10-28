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Şanlıurfa'da iki kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|28 Ekim 2020 21:07
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Pakmaden yönetimindeki 72 AAL 097 plakalı kamyon, Siverek-Viranşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, Mehmet Alpaslan idaresindeki 63 TD 514 plakalı kamyonla çarpıştı.
Mustafa Pakmaden, İbrahim Halil Pakmaden ve Barış Nasır olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mehmet Alpaslan ise Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
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