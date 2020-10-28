Başsavcılıktan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklama
|28 Ekim 2020 21:11
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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangıyla ilgili ifadesine başvurulan kişilerin olayla bağlantısına dair delil elde edilemediğini, ayrıntılı soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve yaklaşık 22 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "İskenderun ilçesi Denizciler, Sarıseki ve Azganlık mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Olayla ilgili ayrıntılı şekilde soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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