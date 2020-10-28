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Gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Türk bayraklarıyla donanan gökdelenler havadan görüntülendi.
 28 Ekim 2020 21:21
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Gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Türk bayraklarıyla donanan gökdelenler havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donandı. Kırmızı Beyaza bürünen gökdelenlerin oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
DHA
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