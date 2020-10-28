Almanya'dan, virüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasında görülen Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı. Buna göre seyahat uyarısından muaf tutulan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya da 9 Kasım'dan itibaren seyahat uyarısı kapsamında yer alacak.

DW'nin haberine göre Yaz turizm sezonunda Türkiye'nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmıştı. Daha sonra Almayna hükümeti, turizmin yoğun olduğu Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı.