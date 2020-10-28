Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Fransa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeni ile 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
|28 Ekim 2020 22:28
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya'dan, virüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı
28 Ekim 2020 22:01
|44 ülkeden bin 500 hemşire Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
28 Ekim 2020 21:35
|'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
28 Ekim 2020 21:16
|Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor
28 Ekim 2020 18:01
|Koronavirüs böyle öldürüyor... Umut 'Aspirin'de
28 Ekim 2020 17:39
|Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
28 Ekim 2020 15:49
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti
28 Ekim 2020 09:13
|Fransa'ya öfke yayılıyor
28 Ekim 2020 07:55
|Normalleşme faturası 20 trilyon dolar
28 Ekim 2020 06:40
|Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
27 Ekim 2020 22:34