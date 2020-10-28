İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Tele1 sunucusuna tepki
|28 Ekim 2020 22:33
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tele1 televizyonu sunucusunun polise yönelik iddialarına tepki gösterdi.
Çataklı, Twitter'dan Tele1 sunucusunun iddialarının yer aldığı görüntüyü paylaşarak, "Bu mübarek gecede iftirayı atan malum Tele1 adlı televizyon kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra yüce milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bu mübarek gecede aşağıdaki iftirayı atan malum Tele1 adlı TV kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra Yüce Milletimize havale ediyoruz.İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 28, 2020
Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki FRANSIZLARLA da uğraşıyoruz. pic.twitter.com/mvN5l4yGOg
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