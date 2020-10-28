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İYİ Partili belediye binasına MHP bayrağı asıldı

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimde İYİ Parti'nin kazandığı Nazilli Belediyesi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bayrağı asıldı. Nazilli Belediyesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
 28 Ekim 2020 22:40
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İYİ Partili belediye binasına MHP bayrağı asıldı

İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ın Belediye Başkanı olduğu belediyeye MHP'nin bayrağı asıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise MHP bayrağının personel tarafından yanlışlıkla Türk Bayrağı asılmak istenirken asıldığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Nazilli Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Nazilli Belediye binamızdan gün içerisinde asılan siyasi parti bayrağına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Durum fark edildiği aynı dakika içerisinde düzeltilmiş olup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız belediye binamıza asılmıştır. Nazilli halkının tamamını temsil eden hizmet binamıza siyasi parti bayrağı asılması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi sorumlularla ilgili en sert yaptırım uygulanacaktır."
Memurlar.Net
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