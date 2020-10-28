1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı

Samsun19 Mayıs Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğretmeni kendi tasarımı ile elektrikli motosiklet yaptı.
 28 Ekim 2020 22:48
+Aa- Yazdır
Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı

Samsun19 Mayıs Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğretmeni kendi tasarımı ile elektrikli motosiklet yaptı.

Elektrik bölümü öğretmeni Serdar Bahadır tarafından okulun atölyesinde kısıtlı imkanlarla ortaya çıkartılan elektrikli motosiklet tasarımı ile ilgi odağı oldu. Meraklı öğretmenler tarafından okul bahçesinde yapılan deneme sürüşlerinde ilginç görüntülere sahne oldu.

"Patent başvurusunu yaptık"

Elektrik bölümü öğretmeni Serdar Bahadır, "Bu tasarımı bilgisayar programından hazırlayarak yaptım. Geçmişten beri bunu yapmak için motosiklet tutkusu vardı. Bu tutkumu kendi elektrikçiliğimi birleştirerek böyle bir şey ortaya çıkarttım. Kendi ürünümün olması beni mutlu ediyor. Tasarımı tamamen bana ait. Sıfırdan tasarladık. İnsan boyutuna kadar, konfor ve rahatlığı olması için tasarımları, ölçümleri, üretimi de hepsi tamamıyla bana ait. Elde metal bükerek, elektrik aksamını yaparak, pil temini yaparak yaptık. 17.4 amperlik 48 voltluk lityum pil kullandım. Bu da çok hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. 4 buçuk saatte şarj oluyor. 32 kilometreye kadar menzili var. Saatte 60 kilometre hız yapıyor. Patent başvurusunu yaptık. Aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlımızın başlattığı bir kampanyayla beraber okulumuzun adına 'Skad' motor altında bir marka başvurusu yaptık. Ayrıca bizim adımıza motorun patent başvurusunu yaptık" dedi.

Okul Müdürü Harun Ustabaşı ise, "Böyle bir ortaya çıkmışsa, dışarıdan baktığımızda atölyemizde çok şeylerin var olduğu intibası uyanabilir ama çok dar imkanlarla böyle bir motoru ortaya çıkartabildik. Eğer imkanlarımız biraz daha fazla olursa, güzel bir takım aletlere sahip olursak daha çok güzel ürünler ortaya çıkartacağımıza eminim. Çünkü arkadaşlarım ileriye dönük düşünceleri yeni, hedefleri güzel ve çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
28 Ekim 2020 19:49		 İşte norm kadro güncellemesinde Bakanlığın uyarıları
28 Ekim 2020 12:02
Öğretmenler, öğrencileri için 4 derslikli okul yaptırıyor
27 Ekim 2020 20:35		 Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
Ahmet öğretmenin atık tahtaları hat teknikleriyle işliyor
24 Ekim 2020 21:09		 Öğrencilerin iyi anlaması için konuları yerinde anlatıyor
21 Ekim 2020 20:35
Hilal öğretmen, kansere yenik düştü
21 Ekim 2020 20:31		 Kanser tedavisi gören Yelda öğretmen hayatını kaybetti
19 Ekim 2020 20:33
Reis müdür, atıl bilgisayarları eğitime kazandırıyor
19 Ekim 2020 19:55		 Sabri öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
18 Ekim 2020 18:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın00:04 - İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var00:02 - 29 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Ekonomistler, parasal sıkılaştırmanın devamını bekliyor23:42 - Ekonomiye güven 6 aydır yükseliyor23:31 - Göksu travertenleri Giresun'un Pamukkale'si olacak
23:24 - Savunmada yerlilik artacak, daha çok istihdam sağlanacak23:22 - Kırsalda 'mobil haberleşme' seferberliği23:20 - Memur ve işçiler faizsiz ev ve araç alma sistemini sevdi23:04 - Almanya, başta restoranlar olmak üzere işletmeler yeniden kapanıyor22:48 - Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı22:44 - Polis memuru tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu
22:40 - İYİ Partili belediye binasına MHP bayrağı asıldı22:33 - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Tele1 sunucusuna tepki22:31 - 'Canlı hayvan ithalatını 2022'den itibaren sıfıra getireceğiz'22:30 - 29 Ekim töreninde liseli genç kız baygınlık geçirdi22:28 - Fransa, ulusal karantina ilan etti
22:01 - Almanya'dan, virüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var
29 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Diyarbakır 2
zerdeçal 1
yemiyceksiniz 3
tebessüm 1
Alkolün olumsuz etkileri 1
türkülerle güne başlamak 3
27.10.2020 sağlık çalışanlarına istifa yasağı 4
peruk 2
gaydiri gubbak 2
29.10.2020 maccabi vs fenerbahce maçı 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam