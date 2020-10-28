Almanya, başta restoranlar olmak üzere işletmeler yeniden kapanıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları, hızla artan koronavirüs vaka sayıları karşısında kamusal yaşamı büyük ölçüde kısıtlayacak önlemler kararlaştırdı. Buna göre, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftadan itibaren Kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, alınan önlemlerin siyasi açıdan da zor bir karar olduğunu, insanları nasıl bir zorlukla karşı karşıya bıraktıklarının bilincinde olduklarını belirterek "Bunlar katı kararlar. Ama kamusal yaşamın Aralık'ta yeniden tesis edilebilmesi hedefine hizmet ediyorlar" dedi.

Alınan önlemlerin iki hafta sonra yeniden gözden geçirilerek değerlendirmeye tabi tutulacağını da belirten Merkel, kararların tüm eyalet başbakanlarının oybirliğiyle alındığına da vurgu yaptı. Daha önceki koronavirüs toplantılarında eyaletler ve federal hükümet arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna yansımıştı.

En fazla 10 kişi yan yana bulunabilecek

Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda sosyal temas kısıtlamaları da bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.

Kapanma önlemleri profesyonel sporu da kapsayacak. Alman birinci futbol ligi Bundesliga dahil olmak üzere maçlar sadece seyircisiz oynanabilecek. Amatör spor ve hobi sporlarında ise önemli kısıtlamalara gidilecek. Amatör spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes salonları da Kasım'da kapalı kalacak.

Federal hükümet ve eyalet yönetimleri, ayrıca işletmelere mümkün olduğu her alanda personeli evden çalıştırma talebinde bulundu.

Perakende ve toptancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak, satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak.

Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak, alınacak koruma önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek.