Almanya, başta restoranlar olmak üzere işletmeler yeniden kapanıyor
|28 Ekim 2020 23:04
|+Aa- Yazdır
Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, alınan önlemlerin siyasi açıdan da zor bir karar olduğunu, insanları nasıl bir zorlukla karşı karşıya bıraktıklarının bilincinde olduklarını belirterek "Bunlar katı kararlar. Ama kamusal yaşamın Aralık'ta yeniden tesis edilebilmesi hedefine hizmet ediyorlar" dedi.
Alınan önlemlerin iki hafta sonra yeniden gözden geçirilerek değerlendirmeye tabi tutulacağını da belirten Merkel, kararların tüm eyalet başbakanlarının oybirliğiyle alındığına da vurgu yaptı. Daha önceki koronavirüs toplantılarında eyaletler ve federal hükümet arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna yansımıştı.
En fazla 10 kişi yan yana bulunabilecek
Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda sosyal temas kısıtlamaları da bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.
Kapanma önlemleri profesyonel sporu da kapsayacak. Alman birinci futbol ligi Bundesliga dahil olmak üzere maçlar sadece seyircisiz oynanabilecek. Amatör spor ve hobi sporlarında ise önemli kısıtlamalara gidilecek. Amatör spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes salonları da Kasım'da kapalı kalacak.
Federal hükümet ve eyalet yönetimleri, ayrıca işletmelere mümkün olduğu her alanda personeli evden çalıştırma talebinde bulundu.
Perakende ve toptancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak, satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak.
Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak, alınacak koruma önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
29 Ekim 2020 00:10
|Fransa, ulusal karantina ilan etti
28 Ekim 2020 22:28
|Almanya'dan, virüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı
28 Ekim 2020 22:01
|44 ülkeden bin 500 hemşire Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
28 Ekim 2020 21:35
|'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
28 Ekim 2020 21:16
|Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor
28 Ekim 2020 18:01
|Koronavirüs böyle öldürüyor... Umut 'Aspirin'de
28 Ekim 2020 17:39
|Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
28 Ekim 2020 15:49
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 252 bini geçti
28 Ekim 2020 09:13
|Fransa'ya öfke yayılıyor
28 Ekim 2020 07:55