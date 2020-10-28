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Kırsalda 'mobil haberleşme' seferberliği

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi'nde üçüncü faz çalışmaları kapsamında gelecek yıl 300 yerleşim yerine daha mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulacak.
 28 Ekim 2020 23:22
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Kırsalda 'mobil haberleşme' seferberliği

Kırsal bölgeler başta olmak üzere mobil haberleşme altyapısı bulunmayan yerlere gerekli imkanı ulaştırmak için başlatılan "seferberlik" yeni bölgelerle devam ediyor. Üçüncü faz çalışmaları kapsamında 2021 yılında 300 yerleşim yerine daha mobil geniş bant haberleşme altyapısı götürülecek.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, yüksek hızlı ve kaliteli erişim imkanı sunan sabit ve mobil geniş bant altyapıları yaygınlaştırılacak, fiziksel altyapıların ortak kullanımı teşvik edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek.

Baz istasyonu ruhsatıyla ilgili mevzuat tamamlanacak

Yüksek hızlı ve kaliteli geniş bant elektronik haberleşme altyapılarının ülke çapında yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik haberleşme bilgi sistemleri, fiber ağ, baz istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacak.

Baz istasyonlarına yönelik kira bedellerinin düşürülmesi için yürütülen çalışma tamamlanacak.

Geçiş hakkı ve baz istasyonu ruhsat konusuna ilişkin mevzuat çalışmaları sona erdirilecek.

Geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslarda ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılacak.

Baz istasyonu ruhsatı konusunda İmar Kanunu'nda yapılacak değişikliğin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ikincil mevzuat taslağı hazırlanacak.

5G yol haritası uygulamaya alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında da geniş bant altyapıları, ticari olarak ulaştırılamayan bölgelerde devlet desteğiyle kurulup, işletilmesi amacıyla Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi'nde üçüncü faz çalışmalarına başlanacak.

Bu çalışmayla 300 yerleşim yerine mobil geniş bant haberleşme altyapısı ulaştırılacak.

Elektronik haberleşme sektöründe, hizmette ve altyapıda yakınsamanın etkileri, teknolojik gelişmeler ile arz ve talep dinamiklerindeki bölgesel farklılıklar dikkate alınarak değerlendirilecek.

Bu kapsamda, 5G yol haritası uygulamaya alınacak, Mobil Genişbant Spektrum Stratejisi tamamlanacak, 5G teknolojisine geçiş kapsamında test faaliyetlerine ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.
Anadolu Ajansı
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