Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
|29 Ekim 2020 00:10
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyete karşı tutumu sonrası Müslüman ülkelerden Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.
"FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ TÜRK ÜRÜNLERİYLE DEĞİŞTİR"
Kuveytliler, sosyal medyada, Fransız ürünlerini boykot kampanyası kapsamında,
"Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştir"etiketi açtı.
Ülkede yaygın olarak kullanılan Fransız ürünlerinin fotoğraflarını dolaşıma sokan Kuveytli aktivistler, bunların yerine kullanılabilecek Türk ürünlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı.
Sosyal medyada, ülkenin önde gelen mağaza ve dükkanlarının Fransız mallarını boykot kampanyasına katıldığı belirtildi.
TÜKETİCİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ DE 23 HAZİRAN'DA BOYKOTU DUYURMUŞTU
Kuveyt'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed el-Sabah, pazar günü Fransa'nın Kuveyt Büyükelçisi Anne-Claire Legendre'ye Fransa'nın dinlere saldırı içeren açıklamaları durdurması gerektiğini bildirmişti. Sabah, ülkesinin İslam dinini terörizmle ilişkilendirme politikalarını reddettiğini kaydetmişti.
Kuveyt makamları Fransız ürünlerini boykot kampanyasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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