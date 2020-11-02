Taşınır mal sorumluluğu görevinin üzerinden alınması için dava açmıştı. İşte mahkeme kararı
|02 Kasım 2020 10:02
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Bir askerlik şubesinde yaşanan olayda, VHKİ, 2015'ten 2018 yılına kadar taşınır mal sorumluluğu görevinin kendisine verildiğini, bu görevin üzerinden alınması için idaresine başvuru yapmış ancak başvurusu reddedilmiştir.
Dava açan VHKİ, verilen görevin sürekli hal aldığına dikkat çekmişti. İlk derece mahkemesi olan idare mahkemesi, yapılan görevlendirmeyi geçici görevlendirme olarak değerlendirip davacı lehine karar vermiştir.
Ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi, görevin geçici görevlendirme olmadığı, birim içi görevlendirme işlemi olduğuna dikkat çekerek "... amirlerin, davacının görev yaptığı askerlik şubesinin hiyerarşik amiri olarak askerlik şubesi içinde personelin görev yerini belirleme ve değiştirme yetkisi bulunduğundan ve söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılmadığı aksine hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için bu ek görevlendirmenin yapıldığı görülmekle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık aksi yönde anılan işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır" demiştir.
İŞTE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI
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