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Bazı kurumlar 2020/1 KPSS tercihleri sonrasındaki atamaları hala yapamadı

2020/1 KPSS tercih sonuçları, 13 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmış olmasına rağmen bazı kurumlar hala atamaları yapamadı.
 29 Ekim 2020 15:10
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Bazı kurumlar 2020/1 KPSS tercihleri sonrasındaki atamaları hala yapamadı

2020/1 KPSS tercih kılavuzunda 2.582 kontenjan yer alıyordu. Tercih sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmıştır.

Bazı kamu kurumları, 13 Ağustos'taki açıklamaya rağmen, belge teslimine dair açıklamayı geç yapmıştır. Örneğin SGK 18 gün sonra açıklama yapabilmiştir. Belge tesliminde de, Eylül ayının sonuna kadar süre verilmiştir.

2020/1 KPSS tercihlerinin üzerinden 1,5 ay geçmiş olmasına rağmen DHMİ, SGK gibi kurumlar atama işlemlerini tekemmül ettirmemiş olup, bu durum adayların haklı olarak tepkisine neden olmaktadır.

Atama işlemlerini geciktiren kamu kurumlarının işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlaması uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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