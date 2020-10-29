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Adana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması

Adana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.
 29 Ekim 2020 00:45
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Adana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması

Adana'da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli 2 bin 20 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 19 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynatan ve oynayan 3 kişiye 2 bin 450 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan 29 kişiye 39 bin 600 TL idare para cezası uygulandı.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 90 gram esrar maddesi ve 9 adet uyuşturucu hap gele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı
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