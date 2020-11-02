Türk Şeker'in personel alımı sözlü sınavlarının üzerinden 88 gün geçti
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 7 Ağustos'ta yaptığı mülakatların üzerinden 88 gün geçmiş olmasına rağmen hala sonuçları açıklayamamıştır.
|02 Kasım 2020 11:02
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Türkiye Şeker Fabrikaları, 30 Haziran 2020 tarihinde, 227 meslek lisesi, 70 önlisans, 7 de lisans mezunu olmak üzere toplamda 306 işçi almak için ilana çıkmıştı.
Sadece 421 kişi mülakata girdi. En son mülakat tarihi ise 7 Ağustos 2020 idi.
Ancak mülakatların üstünden 88 gün geçmesine rağmen halen mülakat sonucları yayımlanmamıştır.
Personel alımı için başvuru yapan adaylar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin daha ne kadar süre kendilerini bekleteceğini merak etmektedir.
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