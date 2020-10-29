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MEB'den teknisyenlik kadrosuna kimlerin başvuru yapabileceğine dair açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı teknik lise mezunu olup daha sonra teknik olmayan bir önlisans veya lisans mezunlarının, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına başvuru yapabileceğini belirtti.
|29 Ekim 2020 10:00
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Milli Eğitim Bakanlığı teknik lise mezunu olup daha sonra teknik olmayan bir önlisans veya lisans bölümünden mezun olanların, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına başvuru yapabileceğini belirtti.
İŞTE MEB'İN BİRİMLERE GÖNDERDİĞİ TALİMAT
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