RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullandı.
|29 Ekim 2020 04:32
|+Aa- Yazdır
RTÜK Başkanı Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.
"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:
"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanı Altun, Emile Zola'nın mektubu ile seslendi! 'İtham ediyorum'
29 Ekim 2020 00:16
|TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
29 Ekim 2020 00:14
|29 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Ekim 2020 00:02
|İYİ Partili belediye binasına MHP bayrağı asıldı
28 Ekim 2020 22:40
|İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Tele1 sunucusuna tepki
28 Ekim 2020 22:33
|'Canlı hayvan ithalatını 2022'den itibaren sıfıra getireceğiz'
28 Ekim 2020 22:31
|Spor Bakanlığı'ndan anket çalışmasıyla ilgili açıklama
28 Ekim 2020 21:45
|Gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı
28 Ekim 2020 21:21
|TBMM Başkanı: Mahkemeler AYM'nin kararına uymak zorunda
28 Ekim 2020 21:19
|Başsavcılıktan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklama
28 Ekim 2020 21:11