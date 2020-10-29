Mavi Vatan'ın yeni muhafızı
|29 Ekim 2020 06:10
|+Aa- Yazdır
Mavi Vatan'da artan tehdit algısı karşısında Türkiye, silahlı insansız savunma ürünlerine ULAQ'ı da ekledi. Silahlı insansız deniz aracı olarak üretilen ULAQ-1 tanıtıldı. Prototip üretimi aralıkta tamamlanarak Antalya'da denize indirilecek SİDA, "ULAQ" serisinin ilk platformu olacak. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi.
İnsansız tekne; Keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerde karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek. Toplam 6 adet füze yük kapasitesine sahip ilk SİDA'nın, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri ile 2021'in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Acil servisler tıklım tıklım
29 Ekim 2020 07:20
|Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası
29 Ekim 2020 06:40
|Meteorolojjiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
29 Ekim 2020 06:30
|29 Ekim töreninde liseli genç kız baygınlık geçirdi
28 Ekim 2020 22:30
|Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
28 Ekim 2020 19:30
|Kent yaşamından vazgeçip ekonomik refahı besicilikte buldu
28 Ekim 2020 19:18
|Koronavirüs hastası: Yüzümü yıkamak için eğilemedim
28 Ekim 2020 19:16
|Ailesi tarafından 4 milyon TL dolandırıldığını iddia etti
28 Ekim 2020 19:00
|Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi mesajı
28 Ekim 2020 18:55
|Meteorolojiden dolu, sel, hortum uyarısı... Listede İstanbul'da var
28 Ekim 2020 18:28