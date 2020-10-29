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Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma dönemi başlıyor. Bu model ile araçlar bazı gün ve saatlerde otoyol ve köprülerden daha ucuza geçebilecek. Sistemin önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor
 29 Ekim 2020 07:05
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Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Araçlar, otoyol ve köprülerden "dinamik fiyatlandırma" modeli ile bazı gün ve saatlerde daha ucuza geçebilecek. Uygulamaya ilişkin bilgilere 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verildi. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

VERİMLİLİĞE ODAKLANILDI

Çalışmaya ilişkin programda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda "Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek" açıklamasında bulunuldu.

AVRUPA'DA KULLANILIYOR

Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Hava yolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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