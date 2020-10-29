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Acil servisler tıklım tıklım

İstanbul'da yeniden zirve yapan koronavirüs vakaları, en çok acil servisleri vurdu. Prof. Dr. Başar Cander, "Normalde acil servislerin en yoğun olduğu aylar aralık ve ocak. Bu yıl ekim itibariyle, geçtiğimiz yılın Aralık ayı verilerine ulaştık. Çok ciddi yoğunluk var" dedi.
 29 Ekim 2020 07:20
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Acil servisler tıklım tıklım

İstanbul'da zirve yapan Kovid -19 vakaları, en çok acil servisleri vurdu. Hastanelerin acilleri salgın şüphesiyle başvuran insanlarla dolup taşıyor. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Normalde acil servislerin en yoğun olduğu aylar Aralık ve Ocak'tır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ekim ayı itibariyle, geçtiğimiz yılın Aralık ayı verilerine ulaştık. Çok ciddi yoğunluk var" dedi.

YÜZDE 10'U POZİTİF

Sağlık kuruluşlarına Kovid-19 şüphesiyle başvuranların yüzde 10 ila yüzde 20'sinin pozitif çıktığını aktaran Cander, "Hastane önlerinde oluşan uzun kuyruklar gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştı. Çoğunda ya semptom yok, ya da halsizlik gibi basit semptomlar var. Yüz kişi kuyrukta bekliyor bunların sadece 10-20'si pozitif çıkıyor. Yani 80-90 kişi boşuna sırada bekliyor" diye konuştu.

BİR GÜNDE 3500 KİŞİ

Hastanelerin virüse en çok maruz kalınan yerlerden biri olduğunu aktaran Cander, "En ufak şikayette hastaneye başvurmak doğru değil. Vatandaşlarımız solunum sıkıntısı, ısrarlı ve düşmeyen ateş, eskisinden daha fazla hissedilen eklem ağrıları, ısrarlı kuru öksürük gibi belirtiler yoksa evlerinde kalmalı." şeklinde konuştu. Şu an Nisan- Mayıs aylarına benzer bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını anlatan Cander, "Aciller tıklım tıklım. Kovid-19 polikliniklerinin tamamı dolu. Görev yaptığım Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günde baktığımız hasta sayısı 3 bin 500'leri geçti. Bu aylarda bu sayılarda hasta bakmazdık. Bunların 2 bin tanesi Kovid-19 şüphesiyle başvuru yaptı." şeklinde konuştu.

Aybike Eroğlu
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