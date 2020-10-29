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AK Parti İslamofobi için düğmeye bastı

AK Parti'nin MKYK toplantısında İslamofobiyle ilgili çalışmalar yapması kararlaştırıldı.
 29 Ekim 2020 06:50
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AK Parti İslamofobi için düğmeye bastı

Bazı kurmaylar, "Özellikle genç kitlelere Peygamberimizi ve günümüz şartlarında ahlaki değerlere ihtiyaç olduğunu anlatalım, kendimizi ifade edelim" dedi. Bu öneriye sıcak bakan ve kurmaylarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irkçılık, Türkiye ve şahsıma olan düşmanlık faşizan bir olaya döndü.

Macron, AB'de taraftar toplamaya çalışıyor. Türkiye ve İslam aleyhtarlığı konusunda kendi beyanatlarının haklı olduğu konusunda diğer ülkelerden destek istiyor. İslamiyet sadece soyut bir kavram değil, hayata anlam yükleyen bir inanç sistemidir. Bunun dünyaya iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda Diyanet'e de görevler düşüyor" diye konuştu.

Ebru Karatosun

Yeni Şafak
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