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Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı göstericiler Türklere saldırdı. İki Türk işçi ağır yaralandı
 29 Ekim 2020 07:10
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Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi

Fransa'da artan Müslüman düşmanlığından cesaret alan Ermeni lobisi Türklere saldırmaya başladı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 2'si ağır 5 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaşları 17 ve 22 olan Türk işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

France 24 kanalı, İstanbul'da Ermenistan'ı protesto gösterilerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" şeklinde yansıtarak provokasyona imza atmıştı. Aynı kanal, Fransa'daki Ermeni vahşetini görmezden geldi.
Anadolu Ajansı
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