Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi

KPSS SONUCU MEMUR KADROSUNA YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SONRAKİ DÖNEMDE YENİ KPSS PUANIYLA KİT'LERE ATANABİLİR Mİ? KPSS ile bir kamu kurumuna yerleşmiş ancak henüz ataması yapılmamış bir aday yeni KPSS puanıyla KİT'lerdeki bir sözleşmeli pozisyona atanmak için başvuru yapabilir mi?