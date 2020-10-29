Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
|29 Ekim 2020 07:50
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Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için ev ziyaretleri ve misafirliğin yasaklanmasının ardından kurul yeni tedbirler aldı.
KAPILARA YAZI ASILMAYA BAŞLADI
Kütahya genelinde pozitif ve temaslı olarak ev karantinasında olanların kapılarına uyarı yazısı asılmasına karar verildi.
Kararda, "Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına, İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi" denildi
Karar sonrası il genelinde vaka olan evlerin kapılarına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazılar da asılmaya başladı.
İŞTE KÜTAHYA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
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