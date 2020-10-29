İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi
Adalet Bakanlığı verileri, 100 bin tutuklu ve hükümlünün tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesinin cezaevlerini rahatlatmaya yetmediğini gözler önüne serdi.
|29 Ekim 2020 08:06
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Verilere göre, toplam kapasitesi 242 bin 550 kişi olduğu belirtilen cezaevlerinde, Ekim 2020 itibarıyla 260 bin 876 tutuklu, hükümlü kalıyor.
Koronavirüs salgını sürerken cezaevlerinde kalanların sayısı, hala cezaevi kapasitesinin yüzde 7.5 üzerinde.
İnfaz düzenlemesinin geçtiğimiz nisanda yasalaşmasıyla birlikte cezaevlerinden
bazı istisna suçların dışında kalan suçlardan mahküm olan 100 bin kişi tahliye
edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre, tahliyeler de cezaevlerindeki
"kapasite üstü mahküm" tablosunda "tam iyileşme" sağlamadı. Ekim 2020 itibarıyla
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 260 bin 876 kişi oldu.
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