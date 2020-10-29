İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Verilere göre, toplam kapasitesi 242 bin 550 kişi olduğu belirtilen cezaevlerinde, Ekim 2020 itibarıyla 260 bin 876 tutuklu, hükümlü kalıyor.

Koronavirüs salgını sürerken cezaevlerinde kalanların sayısı, hala cezaevi kapasitesinin yüzde 7.5 üzerinde.

İnfaz düzenlemesinin geçtiğimiz nisanda yasalaşmasıyla birlikte cezaevlerinden bazı istisna suçların dışında kalan suçlardan mahküm olan 100 bin kişi tahliye edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre, tahliyeler de cezaevlerindeki "kapasite üstü mahküm" tablosunda "tam iyileşme" sağlamadı. Ekim 2020 itibarıyla cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 260 bin 876 kişi oldu.

